2018-11-20T11:09:47+03:00
Общество

В программу пребывания мощей святителя Луки в Калининграде внесли изменения

Святыня пробудет в регионе с 23 по 27 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного везет одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, по городам России.

В графике принесения мощей святителя Луки Калининград значится последним городом.

По данным пресс-службы Калининградской епархии, святыня пробудет в регионе с 23 по 27 ноября.

Программа пребывания мощей:

23 ноября в 14:00 — встреча мощей в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда, молебен. Мощи будут доступны до 22:00.

24 ноября мощи в соборе с 8:00 до 22:00.

25 ноября мощи будут доставлены в Собор Архангела Михаила Черняховска, где будут доступны с 15:00 до 21:00.

26 ноября мощи будут доставлены в ряд городских больниц:

в 8:30 в областную больницу;

в 11:00 в многопрофильную больницу;

в 13:30 в детскую областную больницу;

в 16:00 в БСМП.

26 ноября в 18:30 мощи прибудут в храм св. вмч. Екатерины пос. Родники Гурьевского р-на.

27 ноября мощи будут доступны с 8:00 до 10:00. В 10:30 мощи покидают Калининград.

Прихожанам же будут раздавать иконки святителя Луки.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. РПЦ уверяет, что меются многочисленные свидетельства о помощи святого.

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