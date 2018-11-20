В программу пребывания мощей святителя Луки в Калининграде внесли изменения
В период с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного везет одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, по городам России.
В графике принесения мощей святителя Луки Калининград значится последним городом.
По данным пресс-службы Калининградской епархии, святыня пробудет в регионе с 23 по 27 ноября.
Программа пребывания мощей:
23 ноября в 14:00 — встреча мощей в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда, молебен. Мощи будут доступны до 22:00.
24 ноября мощи в соборе с 8:00 до 22:00.
25 ноября мощи будут доставлены в Собор Архангела Михаила Черняховска, где будут доступны с 15:00 до 21:00.
26 ноября мощи будут доставлены в ряд городских больниц:
в 8:30 в областную больницу;
в 11:00 в многопрофильную больницу;
в 13:30 в детскую областную больницу;
в 16:00 в БСМП.
26 ноября в 18:30 мощи прибудут в храм св. вмч. Екатерины пос. Родники Гурьевского р-на.
27 ноября мощи будут доступны с 8:00 до 10:00. В 10:30 мощи покидают Калининград.
Прихожанам же будут раздавать иконки святителя Луки.
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Святитель при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. РПЦ уверяет, что меются многочисленные свидетельства о помощи святого.