2018-11-20T11:18:29+03:00
Общество

Калининградские медики будут требовать смягчения меры пресечения для главврача роддома №4

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Врачебная палата Калининградской области считает чрезмерно жестким арест замглавврача роддома №4 в Калининграде Елены Белой и будет требовать смягчения меры пресечения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на слова исполнительного директора палаты Николая Иванаева.

- Мы будем принимать меры, совместные обращения. В своем заявлении обязательно будем требовать изменения меры пресечения. В Следственный комитет будем обращаться, будем обращаться в прокуратуру, в Национальную медицинскую палату (НМП), - цитирует издание словам Иванаева.

Он добавил, что, по мнению членов региональной врачебной палаты, нет никакой необходимости в содержании под стражей в следственном изоляторе уважаемого врача, «которого знает, по крайней мере, половина женщин города». Кроме того, по словам собеседника, у задержанной есть несовершеннолетний ребенок. Если бы задержанная находилась дома с ребенком под домашним арестом, это не помешало бы следствию, отмечает Иванаев.

Представитель врачебной палаты области также отметил, что делать выводы в виновности подозреваемой преждевременно. По его словам, врачи роддома боролись за жизнь младенца, ему также оказывала помощь реанимационная бригада регионального перинатального центра. Данные о том, что ребенку отказали в лекарстве, по его словам, не вполне соответствуют действительности, «препарат на самом деле был введен, до времени, по которому можно было вводить [препарат] повторно, ребенок этот не дожил».

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