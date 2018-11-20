2018-11-20T11:53:58+03:00
Общество

КБ «Стрелка» о слабом освещении на улице Баранова: Подрядчик перепутал лампочки

По словам эксперта по городскому освещению, все будет сделано согласно нормам освещенности
Иван МАРКОВ
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Новые фонари на улице БарановаНовые фонари на улице БарановаФото: Иван МАРКОВ
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После открытия первой очереди улицы Профессора Баранова калининградцы пожаловались на слабое освещение на пешеходной зоне в темное время суток. Мнения по этому поводу у жителей разделились: одни посчитали, что подрядчик решил сэкономить на лампочках, другие же – что форма светильников не позволяет сделать свет ярче, так как «шар освещает все вокруг и меньше внизу».

Ситуацию прокомментировал эксперт по городскому освещению КБ «Стрелка» Михаил Иванов.

- Меняют лампы сейчас, так как подрядчик отклонился от рекомендаций и поставил 15Вт, вместо 70Вт, - сообщил Иванов в комментариях под одним из постов на тему освещения на Баранова. - Будут согласно расчетам освещенности и нормам СП. Это не лампы накаливания, а светодиодные у них световой поток выше в 7 раз.

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