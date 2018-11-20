2018-11-20T12:05:24+03:00
Общество

За два дня в Калининграде оштрафовали 17 водителей за незаконную тонировку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За выходные в Калининградской области за тонировку стекол к административной ответственности привлекли 17 водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

- В случае визуального обнаружения признаков административного правонарушения, то есть при наличии чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД останавливают транспортные средства и проводят замер светопропускания. В случае его несоответствия установленным требованиям составляются административные материалы в отношении нарушителей, - заявили в ведомстве.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД за незаконную тонировку привлекли к административной ответственности почти полторы тысячи водителей.

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