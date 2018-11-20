2018-11-20T12:10:22+03:00
Общество

В голосовании за имя для аэропорта Калининграда по-прежнему лидирует Кант

Философ оставил позади императрицу Елизавету
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Голосование за имя человека, в честь которого назовут калининградский аэропорт «Храброво» продолжается на сайте проекта «Великие имена России». В голосовании уже приняли участие 34 тысячи 844 человека.

Иммануил Кант по-прежнему занимает первое место.

По состоянию на вторник 20 ноября кандидатуру Канта поддержали уже 14 тысяч 91 человек.

Вторую позицию удерживает императрица Елизавета Петровна. Если вчера она почти догнала великого философа, и разрыв составлял около 300 голосов, то сегодня картина поменялась. За Елизавету проголосовали 10 тысяч 137 человек.

За полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 6476 и 4140 голосов соответственно.

Финальный этап голосования проходит до 30 ноября на сайте великиеимена.рф.

Напомним, накануне определился короткий список из четырех имен для «Храброво». В шорт-листе - герои Великой Отечественной войны, советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант.

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