В Светлогорске начальник почты воровала пенсии
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске осудили начальника почты за хищение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе этого года женщина похитила пенсии двух пенсионеров.
Районный суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
В прокуратуре отмечают, что это третий с 2015 года начальник Светлогорского почтамта, осужденный за присвоение вверенных денежных средств.