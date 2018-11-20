В Светлогорске начальник почты воровала пенсии

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-20T12:12:08+03:00

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В Светлогорске осудили начальника почты за хищение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе этого года женщина похитила пенсии двух пенсионеров.

Районный суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В прокуратуре отмечают, что это третий с 2015 года начальник Светлогорского почтамта, осужденный за присвоение вверенных денежных средств.