Студенты из Индии, обучающиеся в Калининграде, дадут бесплатный концерт
Приобщиться к иностранной культуре можно в пятницу в БФУ на ул. Невского
.Фото: БФУ им. И. Канта
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Иностранные студенты из Индии медицинского института БФУ имени Канта приглашают калининградцев погрузиться в культуру и традиции их страны.
Как сообщает пресс-служба университета, бесплатный концерт «Индийская экстраваганза», подготовленный студентами, пройдет в актовом зале административного корпуса БФУ имени Канта (ул. Невского, 14).
Организаторы рассказали, что на мероприятии гости узнают о культуре Индии, насладятся национальной музыкой и танцами.
Концерт состоится 23 ноября в 18:00.
Вход свободный.