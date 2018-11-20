Студенты из Индии, обучающиеся в Калининграде, дадут бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-20T12:21:02+03:00

Фото: БФУ им. И. Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

Приобщиться к иностранной культуре можно в пятницу в БФУ на ул. Невского

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Иностранные студенты из Индии медицинского института БФУ имени Канта приглашают калининградцев погрузиться в культуру и традиции их страны.

Как сообщает пресс-служба университета, бесплатный концерт «Индийская экстраваганза», подготовленный студентами, пройдет в актовом зале административного корпуса БФУ имени Канта (ул. Невского, 14).

Организаторы рассказали, что на мероприятии гости узнают о культуре Индии, насладятся национальной музыкой и танцами.

Концерт состоится 23 ноября в 18:00.

Вход свободный.