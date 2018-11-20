В Черняховске грабителя выследили по записям камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-20T12:35:36+03:00

34-летнего местного жителя задержали после того как он напал на женщину

Изменить размер текста: A A

В Черняховске на выходе из продуктового магазина на женщину напал неизвестный и, выхватив кошелек, убежал. Дама не растерялась и обратилась к офицеру вневедомственной охраны.

Изучив видео с камер наблюдения в магазине, росгвардеец выдвинулся на поиски нападавшего. И, как оказалось, не зря. Он увидел злоумышленника, бросился в погоню и задержал его.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, задержанным оказался 34 летний ранее судимый местный житель. При себе у мужчины находился похищенный кошелек.