В Черняховске грабителя выследили по записям камер видеонаблюдения
34-летнего местного жителя задержали после того как он напал на женщину
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Черняховске на выходе из продуктового магазина на женщину напал неизвестный и, выхватив кошелек, убежал. Дама не растерялась и обратилась к офицеру вневедомственной охраны.
Изучив видео с камер наблюдения в магазине, росгвардеец выдвинулся на поиски нападавшего. И, как оказалось, не зря. Он увидел злоумышленника, бросился в погоню и задержал его.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, задержанным оказался 34 летний ранее судимый местный житель. При себе у мужчины находился похищенный кошелек.