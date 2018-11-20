Под Калининградом в костре нашли обгоревшее тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-20T12:37:15+03:00

Житель Озерска зарабатывал на жизнь, выплавляя металл и сдавая его в скупку

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В Озерске вечером 19 ноября нашли полусожженное тело 35-летнего местного жителя. Он лежал прямо в кострище – по имеющейся информации, мужчина выплавлял металл с целью его дальнейшей продажи. Этой историей заинтересовался Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области.

- Для установления точной причины смерти гражданина назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. – В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.