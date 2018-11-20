В Гвардейске двое мужчин получили 550 часов обязательных работ за кражу цветов с кладбища

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-20T12:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейске осудили двоих мужчин за кражу цветов с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июне этого года пьяные жители Гвардейска пришли на кладбище и выкопали 20 цветущих кустов. Ущерб составил 2 тысячи рублей.

Действия их были расценены как кража чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Гвардейский районный суд назначил им наказание в виде обязательных работ сроком на 300 и 250 часов.