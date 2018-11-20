Жительница Озерска пойдет под суд за нецензурную надпись на стене дома
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В Озерске участковые в ходе патрулирования улиц обнаружили нецензурную надпись на стене здания. Правоохранители сразу же бросились обследовать соседние дворы и довольно быстро нашли подозреваемую в вандализме. Ей оказалась 19-летняя местная жительница, которую доставили в отделение полиции.
- По предварительным данным, нанесенная надпись адресовалась знакомой девушки, с которой ранее у горожанки был конфликт из-за молодого человека, - заявили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», девушке грозит до трех месяцев ареста.