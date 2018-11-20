Жительница Озерска пойдет под суд за нецензурную надпись на стене дома

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-20T13:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Озерске участковые в ходе патрулирования улиц обнаружили нецензурную надпись на стене здания. Правоохранители сразу же бросились обследовать соседние дворы и довольно быстро нашли подозреваемую в вандализме. Ей оказалась 19-летняя местная жительница, которую доставили в отделение полиции.

- По предварительным данным, нанесенная надпись адресовалась знакомой девушки, с которой ранее у горожанки был конфликт из-за молодого человека, - заявили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», девушке грозит до трех месяцев ареста.