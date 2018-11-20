Бывший вице-мэр Калининграда стал председателем совета калининградского облпотребсоюза

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-20T13:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября на сайте калининградского облпотребсоюза появилась информация о том, что бывший председатель комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Владимир Машков нашел себе новую работу.

Как сообщает пресс-служба совета калининградского облпотребсоюза, Машков был избран его председателем. Его кандидатуру представил некто К.В. Гейдельбах (на тот момент Машков являлся заместителем председателя союза), после чего решение было принято единогласно.

Напомним, в Калининграде Владимир Машков появился в качестве советника губернатора (на этой должности он проработал до 2 октября 2017 года. Далее Машков пересел в кресло вице-мэра, пробыв в нем с 4 октября 2017 года по 21 апреля 2018 года.