2018-11-20T13:36:38+03:00
Общество

Бывший вице-мэр Калининграда стал председателем совета калининградского облпотребсоюза

Ранее Владимир Машков заместителем председателя облпотребсоюза
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Владимир МашковВладимир МашковФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

15 ноября на сайте калининградского облпотребсоюза появилась информация о том, что бывший председатель комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Владимир Машков нашел себе новую работу.

Как сообщает пресс-служба совета калининградского облпотребсоюза, Машков был избран его председателем. Его кандидатуру представил некто К.В. Гейдельбах (на тот момент Машков являлся заместителем председателя союза), после чего решение было принято единогласно.

Напомним, в Калининграде Владимир Машков появился в качестве советника губернатора (на этой должности он проработал до 2 октября 2017 года. Далее Машков пересел в кресло вице-мэра, пробыв в нем с 4 октября 2017 года по 21 апреля 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славске выбирают подрядчика для реставрационных работ в кирхе Хайнрихсвальде
Около 100 пациенток пройдут процедуру бесплатно в калининградском «Центре ЭКО» в 2018 году
На Куршской косе спасают косулю, которую сбила машина
На ежедневную уборку пл. Победы в Калининграде выделили 5 млн рублей
Назначен новый директор калининградского «Водоканала»
На пр. Победы загорелся грузовик, перевозивший мебель
Под Черняховском «Мерседес» съехал в кювет, водитель госпитализирован
Жительница Озерска пойдет под суд за нецензурную надпись на стене дома
В Гвардейске двое мужчин получили 550 часов обязательных работ за кражу цветов с кладбища
Под Калининградом в костре нашли обгоревшее тело мужчины
В Черняховске грабителя выследили по записям камер видеонаблюдения
29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать четыре часа
Студенты из Индии, обучающиеся в Калининграде, дадут бесплатный концерт
Калининградца будут судить за контрабанду почти 2 кг амфетамина
В Светлогорске начальник почты воровала пенсии
В голосовании за имя для аэропорта Калининграда по-прежнему лидирует Кант
За два дня в Калининграде оштрафовали 17 водителей за незаконную тонировку
КБ «Стрелка» о слабом освещении на улице Баранова: Подрядчик перепутал лампочки
Калининградские медики будут требовать смягчения меры пресечения для главврача роддома №4
В программу пребывания мощей святителя Луки в Калининграде внесли изменения
В Зеленоградске построят корпус МГУ
В Калининграде из-за аварии нет воды на ул. Борзова
Ушла из жизни основатель Центра международного тестирования БФУ
Калининградец незаконно получал пособие по безработице
Калининградские бойцы рукопашного стиля завоевали 87 наград домашнего турнира
В Гурьевском районе горел дом довоенной постройки
Под Калининградом задержан предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб человек