Под Черняховском «Мерседес» съехал в кювет, водитель госпитализирован

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-20T14:24:06+03:00

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В Черняховском районе автомобиль вылетел в кювет перед пешеходным переходом. Об этом сообщил очевидец происшествия Валерий Корнилов на своей странице в «Фейсбук».

ДТП произошло в поселке Заовражное. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» затормозил перед пешеходным переходом, на котором оказались дети. После этого автомобиль пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.

Сообщается, что водитель получил травмы и был госпитализирован.