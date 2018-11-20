Под Черняховском «Мерседес» съехал в кювет, водитель госпитализирован
Фото: Валерий Корнилов.Фото: Facebook
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В Черняховском районе автомобиль вылетел в кювет перед пешеходным переходом. Об этом сообщил очевидец происшествия Валерий Корнилов на своей странице в «Фейсбук».
ДТП произошло в поселке Заовражное. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» затормозил перед пешеходным переходом, на котором оказались дети. После этого автомобиль пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.
Сообщается, что водитель получил травмы и был госпитализирован.