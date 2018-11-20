Назначен новый директор калининградского «Водоканала»

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-20T15:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым директором МП «Водоканал» Калининграда назначен Владимир Дегтярев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новому директору «Водоканала» 55 лет, до переезда в Калининград он работал заместителем руководителя по эксплуатации обособленного подразделения «Центрально-Западное» ООО «Главное управление жилищным фондом» в Москве.

Напомним, прежний директор Александр Иващенко был объявлен в федеральный розыск после возбуждения уголовных дел по статьям «Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, Иващенко заключил 37 договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 81 млн рублей. При этом, на предприятии было 12 штатных юристов.

В дальнейшем Иващенко, по версии следствия, подписал акты выполненных работ о получении юридических услуг на 64 млн рублей, которые были перечислены «разным юридическим лицам».