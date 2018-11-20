На ежедневную уборку пл. Победы в Калининграде выделили 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-20T15:48:57+03:00

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На текущее содержание площади Победы в Калининграде в 2019 году выделили около 5 млн рублей. Деньги пойдут на ежедневную уборку центральной части города, сообщает пресс-служба мэрии.

Победивший на конкурсе подрядчик в течение года должен будет убирать и вывозить мусор с тротуаров, покрытий и зеленой зоны, подметать дорожки и тротуары.

Предусмотрен также уход за гранитными и мраморными поверхностями, в том числе с применением спецсредств и механизмов, очистка от высолов, полировка и нанесение антикоррозийного защитного слоя на поверхности триумфальной колонны, «Орден Победы», венков нижнего и среднего яруса в Центральном фонтане, памятного знака в честь 750-летия Калининградской области «Роза ветров».