На Куршской косе спасают косулю, которую сбила машина

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-20T17:14:32+03:00

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Во вторник, 20 ноября, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды обнаружили на дороге на Куршской косе сбитую косулю. - Травма, полученная животным, не была смертельной, поэтому было принято решение оказать косуле медицинскую помощь. В ветеринарной клинике обработали рану и сделали перевязку, - рассказал на своей странице в Инстаграм директор нацпарка Анатолий калина.

После медицинских процедур дикому животному предоставили временное убежище и уход, чтобы потом выпустить на волю.

Ранее в нацпарке удалось спасти ослабевшего орлана-белохвоста, который не мог взлететь над деревьями.

Птицу тогда поселили в вольере биостанции «Рыбачий»: ухаживали, кормили.

- После реабилитации на биостанции орлан продолжил полет над водной гладью Куршского залива. Краснокнижный хищник, окольцованный в Литве, сильно ослаб и не мог взлететь, но аппетита не утратил - после нескольких дней «санатория» окреп и набрался сил, - сообщил директор «Куршской косы».

Напомним, на косе содержат лиса Куршика, которого в младенчестве подкинули на КПП неизвестные люди.