Около 100 пациенток пройдут процедуру бесплатно в калининградском «Центре ЭКО» в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-20T17:18:57+03:00

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Зарекомендовав себя с лучшей стороны, клиника получила право одной из немногих в регионе проводить лечение пациентов по полису ОМС, то есть за счет средств государства.

О том, как идет лечение пациентов по «госзаказу», рассказывает врач-репродуктолог клиники «Центр ЭКО» Калининграда Алексей Евгеньевич Педченко: «Пациенту, получающему направление на экстракорпоральное оплодотворение за счет средств ОМС, предлагается список клиник, допущенных в данном регионе и России к работе в системе ОМС. И пациент сам выбирает себе клинику. На сегодняшний день у нас закрыто 87 программ, еще 5 пациентов на настоящий момент проходят лечение. До конца года рассчитываем, что Минздрав региона направит нам еще пациенток, хотя отведенное нам количество случаев на исходе».

По словам репродуктологов, не имеет значения источник финансирования – за счет государства или пациента. «Для нас пациенты различаются диагнозом и подходом к лечению, но никак не способами оплаты», подтвердил Алексей Педченко. Оценивая лист ожидания на процедуру, опубликованный на сайте Минздрава Калининградской области, можно отметить разделение потока: половина остается «дома» в Калининграде, половина едет в клиники Санкт-Петербурга, реже Москвы. Последнее всегда сопряжено с дополнительными расходами на дорогу и проживание, что не все семьи могут себе это позволить. При этом особого резона «штурмовать» другие регионы нет. «Скорее отток пациентов сложился «по привычке», ведь в столице априори считается лучше. Но подтвердить, что питерские центры работают с более высокой результативностью, мы не можем. Фактически все клиники экстракорпорального оплодотворения России оборудованы на одном уровне, а базовая программа экстракорпорального оплодотворения по ОМС отработана всеми специалистами. Но проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения в своем регионе гораздо комфортнее с любой точки зрения», прокомментировала отток пациентов репродуктолог Анжелика Смаглеева.

Лицензия ЛО-39-01-001589 от 16 августа 2016 г. ООО «Центр ЭКО»