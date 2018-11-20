В Славске выбирают подрядчика для реставрационных работ в кирхе Хайнрихсвальде

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-20T18:04:19+03:00

На три года работ из бюджета выделят 139 659 560 рублей

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В Славске планируется провести ремонтно-реставрационные работы в кирхе Хайнрихсвальде. В понедельник извещение о поиске подрядчика на этот объект появился на сайте Ростендер.

Согласно тендеру, подрядчику предстоит выполнить работы по приспособлению к современному использованию здания кирхи, переданной в безвозмездное пользование информационно-туристическому центру города.

В частности, как сообщил «Комсомолке» заказчик Вячеслав Кенть, за три года работ, которые предположительно начнутся в начале следующего года, необходимо будет отремонтировать аварийную колокольню, воссоздать интерьеры залов, приспособив их под концертный зал, а также отреставрировать двери и оконные рамы.

В соответствии с планом работ, за 2019 год работы будет выполнены на 30 миллионов рублей, в 2020 – на 50 миллионов, и в 2021 году на 59 659 560 рублей.

Напомним, кирха в городе Хайнрихсвальде был построена 15 октября 1869 года. Во время боев Второй мировой войны она не пострадала, однако в послевоенные годы был разобран орган и утрачено внутреннее убранство, после чего здание использовалось в качестве складского помещения. В 1993 году кирха была передана евангелической общине, начались ремонтные работы, однако неожиданно было принято решение отдать ее Русской Православной церкви. С марта же 2013 года здание передано в пользование МБУ «Информационно-туристический центр».