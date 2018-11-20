2018-11-20T18:33:11+03:00
Общество

На внедрение электронных билетов в Калининграде выделили 40 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В бюджете Калининграда на 2019 год заложено 40 млн рублей на внедрение электронных билетов на пассажирском транспорте. Об этом сообщил начальник дорожно-транспортного управления мэрии Олег Кутин на заседании комиссии по городскому хозяйству.

По его словам, система электронных билетов будет реализована на борту всех видов пассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси всех форм собственности. Предусмотрено обеспечение максимальной вариативности и в период запуска карты, и в дальнейшем. В частности, предполагается предусмотреть возможность оплаты проезда с гаджетов, банковских карт, а также наличный расчет.

- В первую очередь эти средства пойдут на приобретение и наладку валидаторов, считывающих электронные билеты - для муниципального транспорта их приобретут за бюджетные средства, - отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин. - Частникам нужно будет сделать это самостоятельно – это станет непременным условием для участия в конкурсе на осуществление пассажирских перевозок. Пока предполагается сделать это без турникетов, но с обязательным выходом на маршруты контролёров.

В пресс-службе мэрии отметили, что по мере реализации проекта «Транспортная карта» возможен полный отказ от кондукторов. Все социальные льготы, ныне действующие для различных категорий населения, при переходе к эксплуатации транспортных карт сохранятся.

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