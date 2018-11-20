2018-11-20T18:35:44+03:00
Общество

В Советске основание памятника лосю Густаву очистили от мастики

Ранее подрядчик умудрился замазать фамилию скульптора и название предприятия-производителя
Иван МАРКОВ
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Надпись на основании, замазанная мастикойНадпись на основании, замазанная мастикойФото: Клаус Ноак
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Во вторник 20 ноября руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Комсомолке», что недочеты, допущенные при ремонтных работах на площадке, где установлена скульптура «Лось» в Советске, устранены.

- Губернатор обратил внимание на эту проблему, - сообщил Маслов, - и дал задание очистить основание. Буквально завтра выезжаю проверить качество выполненных работ.

Напомним, недочет был замечен немецким туристом Клаусом Ноаком, приехавшим в Советск на 90-летие скульптуры. О том, что работы проведены некачественно, Ноак, оказавшийся однофамильцем скульптора, сообщил сотрудникам местного музея, показав фотографии того, как скульптура выглядела до и после ремонта.

- Платформу памятника залили каким-то жутким раствором, - сообщили работники музея города Советска на своей странице в фейсбуке, - да так, что теперь и оригинальных надписей на ней не видно - нижнюю строку с текстом «БерлинФриденау» (район Берлина, где в 1928 году была отлита скульптура) просто утопили в толстом слое мастики. Название литейной мастерской Г. Ноака (H. Noack) «мастера» при этом тоже «подкорректировали».

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