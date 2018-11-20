В Советске основание памятника лосю Густаву очистили от мастики
Во вторник 20 ноября руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Комсомолке», что недочеты, допущенные при ремонтных работах на площадке, где установлена скульптура «Лось» в Советске, устранены.
- Губернатор обратил внимание на эту проблему, - сообщил Маслов, - и дал задание очистить основание. Буквально завтра выезжаю проверить качество выполненных работ.
Напомним, недочет был замечен немецким туристом Клаусом Ноаком, приехавшим в Советск на 90-летие скульптуры. О том, что работы проведены некачественно, Ноак, оказавшийся однофамильцем скульптора, сообщил сотрудникам местного музея, показав фотографии того, как скульптура выглядела до и после ремонта.
- Платформу памятника залили каким-то жутким раствором, - сообщили работники музея города Советска на своей странице в фейсбуке, - да так, что теперь и оригинальных надписей на ней не видно - нижнюю строку с текстом «Берлин – Фриденау» (район Берлина, где в 1928 году была отлита скульптура) просто утопили в толстом слое мастики. Название литейной мастерской Г. Ноака (H. Noack) «мастера» при этом тоже «подкорректировали».