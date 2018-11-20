2018-11-20T18:42:42+03:00
Происшествия

В Калининграде воры электропроводов обесточили несколько домов и детский сад

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде по «горячим следам» задержали мужчин, которые срезали электрические провода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В дежурную часть поступило сообщение, что на проспекте Победы двое мужчин срезают электрические провода. На место выехала группа задержания, которая обнаружила двоих мужчин возле взломанного и заваленного на землю электрического щитка.

Злоумышленников задержали, ими оказались 21-летний житель Зеленоградского района и 29-летний калининградец. При них была обнаружена ножовка для металла и лопата.

В ведомстве отметили, что без электричества остались несколько жилых многоквартирных домов и детский сад.

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