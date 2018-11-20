Тело умершего в Белгороде жирафа из Калининграде передали в университет для изучения

СЕГОДНЯ 22:19 2018-11-20T22:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело жирафа из Калининграда, который умер в зоопарке Белгорода, передали ученым. Об этом сообщается на страничке «Белгородский зоопарк» в социальных сетях. Поводом для публикации стали слухи о том, что из погибшего сделают чучело.

«В ответ на появившиеся в сети слухи об использовании аграрным университетом тела погибшего жирафа администрация Белгородского зоопарка официально сообщает, что чучело животного изготавливать не будут и не планировали, - сообщили в зоопарке Белгорода. - По просьбе БелГАУ имени Горина зоопарк передал тело жирафа для использования в учебных целях – для наглядного изучения анатомии и патологий с целью совершенствования подготовки профессиональных ветеринаров.

В зоопарке уточнили, что официального заключения о причине смерти животного от Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории, которая делает анализ биологических проб до сих пор не получено.