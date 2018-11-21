Во время пожара в Пионерском пострадал 72-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-21T09:24:54+03:00

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В минувший вторник 20 ноября пожар случился в городе Пионерском. В 15.08 пожарные по тревоге выехали на Калининградское шоссе. Там в пятиэтажном панельном доме в однокомнатной квартире горел матрас.

Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра. Однако, по данным пресс-службы регионального управления МЧС России, имеется пострадавший. 72-летний мужчина был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Сам же пожар был ликвидирован подручными средствами.