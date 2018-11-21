2018-11-21T09:24:54+03:00
Происшествия

Во время пожара в Пионерском пострадал 72-летний мужчина

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В минувший вторник 20 ноября пожар случился в городе Пионерском. В 15.08 пожарные по тревоге выехали на Калининградское шоссе. Там в пятиэтажном панельном доме в однокомнатной квартире горел матрас.

Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра. Однако, по данным пресс-службы регионального управления МЧС России, имеется пострадавший. 72-летний мужчина был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Сам же пожар был ликвидирован подручными средствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 100 пациенток пройдут процедуру бесплатно в калининградском «Центре ЭКО» в 2018 году
В Светлогорске поезд насмерть сбил мужчину
На прошлой неделе с улиц Калининграде демонтировали 77 незаконных рекламных конструкций
Пора решать проблему: В Калининграде бродячие собаки вновь повредили машины из-за кошки
В Калининграде на шести улицах отключено электричество
На ул. Нансена в Калининграде запретят парковаться
Под Гурьевском сбили пожилого пешехода
На ул. Демьяна Бедного у калининградца отняли два мобильных телефона
В Калининграде историк Владимир Кулаков прочтет бесплатную лекцию о пруссах
Тело умершего в Белгороде жирафа из Калининграде передали в университет для изучения
В Калининграде воры электропроводов обесточили несколько домов и детский сад
В Советске основание памятника лосю Густаву очистили от мастики
На внедрение электронных билетов в Калининграде выделили 40 млн рублей
В Славске выбирают подрядчика для реставрационных работ в кирхе Хайнрихсвальде
Около 100 пациенток пройдут процедуру бесплатно в калининградском «Центре ЭКО» в 2018 году
На Куршской косе спасают косулю, которую сбила машина
На ежедневную уборку пл. Победы в Калининграде выделили 5 млн рублей
Назначен новый директор калининградского «Водоканала»
На пр. Победы загорелся грузовик, перевозивший мебель
Под Черняховском «Мерседес» съехал в кювет, водитель госпитализирован
Бывший вице-мэр Калининграда стал председателем совета калининградского облпотребсоюза