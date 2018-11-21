2018-11-21T09:45:43+03:00
Наука

В Калининграде историк Владимир Кулаков прочтет бесплатную лекцию о пруссах

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской областной научной библиотеке в среду 21 ноября прочтет лекцию доктор исторических наук Владимир Кулаков.

Тема заявлена «История пруссов. Формирование прусской культуры». Как сообщают организаторы, выступление состоится в рамках Балтийского семинара Кулакова.

Владимир Кулаков – доктор исторических наук, специалист по проблемам археологии и истории Балтии раннего железного века и эпохи средневековья.

Начало лекции в клубном зале (3-й этаж) библиотеки в 14.00

Вход свободный.

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