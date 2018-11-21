На ул. Демьяна Бедного у калининградца отняли два мобильных телефона
Подозреваемых в преступлении уже задержали
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде 55-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что вечером на улице Демьяна Бедного к нему подошли неизвестные и отняли два мобильных телефона и кошелек.
Сумма ущерба составила 62 тыс рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний житель Калининграда с подельником уже успели продать похищенное.
Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Расследование продолжается.