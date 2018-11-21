На ул. Демьяна Бедного у калининградца отняли два мобильных телефона

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-21T10:05:51+03:00

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В Калининграде 55-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что вечером на улице Демьяна Бедного к нему подошли неизвестные и отняли два мобильных телефона и кошелек.

Сумма ущерба составила 62 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний житель Калининграда с подельником уже успели продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Расследование продолжается.