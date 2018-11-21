Пора решать проблему: В Калининграде бродячие собаки вновь повредили машины из-за кошки

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-21T11:12:44+03:00

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В Калининграде произошел очередной случай повреждения бродячими собаками машин при попытке достать кошку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

- В ночь с 19 на 20 ноября стая бродячих собак начала уничтожать два автомобиля на закрытой придомовой территории. Вовремя подоспевшие жильцы кое-как отогнали собак, которые до последнего боролись за свое право полакомиться спрятавшейся под машиной кошкой, - написал один из очевидцев происшествия, отметив, что властям города «пора решать проблему».

Ранее мы сообщали о подобных инцидентах на улице Шевцовой и на Северной горе.