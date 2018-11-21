2018-11-21T11:29:15+03:00
Общество

На прошлой неделе с улиц Калининграде демонтировали 77 незаконных рекламных конструкций

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде продолжается работа по очистке улиц от самовольных рекламных конструкций и прочего рекламного спама. На прошлой неделе с городских улиц демонтировали 77 рекламных конструкций, размещенных без разрешения, или срок на установку которых истек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с начала года с улиц Калининграда демонтировано 2294 рекламных конструкций.

- Уже несколько лет на территории Калининграда запрещено устанавливать штендеры, поскольку они мешают свободному перемещению людей по тротуарам и в целом созданию безбарьерной городской среды, - напомнили в городской администрации.

Власти по-прежнему просят горожан сообщать о незаконной рекламе. Электронная почта отдела рекламы КАиС: reklama@klgd.ru. На этот адрес следует направлять фотофиксацию незаконной рекламы и описание места расположения конструкции. Специалисты отдела рекламы незамедлительно примут меры в соответствии с действующим законодательством.

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