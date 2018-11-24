Калининградка вытащила телефон из кармана своей знакомой и продала

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-24T12:33:49+03:00

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В пятницу 23 ноября в ОМВД России по Московскому району с заявлением о краже обратилась 38-летняя калининградка. По ее словам, некто похитил ее мобильный телефон стоимостью 12 000 рублей.

- Как выяснили сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, - заявительница в ночь перед обращением отдыхала в одном из домов на улице Тихорецкой. Было установлено, что одна из гостей после совместного распития алкогольных напитков перед уходом похитила мобильник из кармана куртки потерпевшей, а в дальнейшем продала чужое имущество.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась 36-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и разбой.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», женщине грозит до 5 лет лишения свободы.