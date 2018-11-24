В Калининграде заменили разбитую плитку у башни Врангеля

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-24T12:54:01+03:00

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В конце октября калининградец Николай Троневский заметил, что на улице Баранова прямо на разбитый тротуар зачем-то положили тактильную плитку. Пост возмущения горожанин выложил на своей персональной странице в фейсбуке.

Тогда же в дорожно-транспортном управлении администрации Калининграда «Комсомолке» сообщили, что «плитка на тротуаре по улице Профессора Баранова в районе пешеходного перехода была уложена для обеспечения навигации слабовидящих людей».

Тем не менее, утром 24 ноября Троневский заметил, что плитку все же заменили. Правда, только на том участке, где лежат тактильные плиты.

- Пару недель назад написал, что возле башни Врангеля тактильную плитку уложили на разбитый тротуар, и она там попросту не работает, - снова сообщил горожанин на своей странице в фейсбуке. - Вот полюбуйтесь, тротуар замостили новой плиткой, не весь, правда, а только на пятачке у перехода, но хоть так. Внес посильный вклад.

Что же касается остального тротуара, то он, вероятно, будет отремонтирован в рамках реконструкции улицы Баранова.