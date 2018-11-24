2018-11-24T15:14:26+03:00
Общество

Администрации Ладушкина не дали продать два земельных участка на берегу Калининградского залива

Аннулированные сделки были заключены в феврале 2016 года
Иван МАРКОВ
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Прокурором Багратиновского района выявлены нарушения при предоставлении земельных участков на берегу Калининградского залива. Как выяснилось в ходе проверки, в феврале 2016 года между администрацией Ладушкинского городского округа и гражданами было заключено два договора купли-продажи земельных участков, расположенных на берегу Калининградского залива Балтийского моря.

Однако выяснилось, что обе сделки были заключены с нарушениями закона, так как земельные участки, предоставленные администрацией в собственность, находятся в пределах береговой полосы залива. Далее прокуратурой района в Багратионовский районный суд были направлены исковые заявления с требованиями признать говоры купли-продажи земельных участков недействительными.

23 ноября Багратионовский районный суд заявления прокурора района удовлетворил в полном объеме.

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