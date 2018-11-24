СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-24T15:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правдинском районе в ДТП погиб ребенок. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, предварительно установлено, что в районе 17 часов 40 минут через поселок Ровное следовал автомобиль «Тойота» под управлением водителя 1987 года рождения. Автомобиль совершил наезд на 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

На данный момент проходит расследование подробностей происшествия. В частности, в сообществе автомобилистов Калининградской области опубликовано обращение к свидетелям аварии с просьбой предоставить видеозаписи с регистраторов.