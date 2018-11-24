2018-11-24T15:31:04+03:00
Происшествия

В Правдинском районе в ДТП погиб ребенок

Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств аварии
Иван МАРКОВ
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"Тойота", сбившая ребенка"Тойота", сбившая ребенкаФото: УГИБДД Калининградской области
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В Правдинском районе в ДТП погиб ребенок. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, предварительно установлено, что в районе 17 часов 40 минут через поселок Ровное следовал автомобиль «Тойота» под управлением водителя 1987 года рождения. Автомобиль совершил наезд на 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

На данный момент проходит расследование подробностей происшествия. В частности, в сообществе автомобилистов Калининградской области опубликовано обращение к свидетелям аварии с просьбой предоставить видеозаписи с регистраторов.

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