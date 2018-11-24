В Калининграде из-за наезда автомобиля на ограждение пострадало сразу 6 пассажиров

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-24T15:56:36+03:00

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Госавтоинспекция Калининграда выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадало сразу 6 человек. Авария произошла 24 ноября в 3 часа 40 минут на Южном обходе Калининграда.

Автомобиль Мерседес под управлением 32-летнего водителя из-за сильного гололеда не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате пострадали 6 женщин-пассажирок: 1979, 1963, 1974, 1953, 1976 и 1951 года рождения. Сам водитель не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. По факту ДТП с шестью пострадавшими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.