Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Черняховском районе

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-24T16:23:56+03:00

До этого жители поселка Угрюмово не раз жаловались на разбитые колеи

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Прокуратура города Черняховска провела проверку после нескольких обращений жителей поселка Угрюмово, в которых были жалобы на состояние дорожного покрытия на двух улицах населенного пункта.

- В ходе проверки установлено, что дорога по улице Школьной и Ветеранов поселка Угрюмово находится в ненадлежащем состоянии, - сообщает пресс-служба прокуратуры, - грунтовое покрытие дороги имеет колеи на протяжении всей улицы и по всей ширине, в колеях имелись застои воды. Указанные факты затрудняют проход жителей к основной асфальтовой дороге, проходу несовершеннолетних школьников к остановке школьного автобуса и не обеспечивает безопасность дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Черняховска обратился в суд с требованием обязать администрацию муниципального образования «Черняховский городской округ» провести ремонт дороги. Суд прокурора поддержал, и администрация обязуется до 1 августа следующего года привести улицы в порядок.