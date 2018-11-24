2018-11-24T18:11:56+03:00
Общество

Алиханов: Железнодорожным скоро займемся, а восстанавливать замок Лабиау очень дорого

Также, по словам губернатора, на отремонтированную кирху в Славске будет спрос
Иван МАРКОВ
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Фото кирхи в Славске в инстаграме АлихановаФото кирхи в Славске в инстаграме АлихановаФото: Скриншот сайта
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В пятницу 23 ноября губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем инстаграме фотографию кирхи в Славске, на ремонтные работы в которой в ближайшие три года планируется потратить почти 140 миллионов рублей. Далее Алиханов сообщил, что планирует сравнить в 2021 году результат со старой фотографией.

Кроме того, Алиханов сообщил, что «полузаброшенное здание превратится в современный концертный комплекс на 240 мест с музейной экспозицией на втором этаже», и уверил, что спрос на концертный зал будет.

После этой новости у пользователей тут же возникли вопросы по другим объектам культурного наследия региона, находящимся в упадочном состоянии. По поводу планов на Железнодорожный поселок Правдинского района глава региона пообещал скоро рассказать подробнее, а вот по поводу замка Лабиау в Полесске Алиханов ничего не пообещал, заявив, что заниматься им «очень дорого».

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