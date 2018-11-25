Под Калининградом в согревшей даче нашли тело пенсионерки
Его направили на судебно-медицинскую экспертизу
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В ночь на воскресенье обнаружили в поселке Стрельня Багратионовского района обнаружили тело 68-летней женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калининградской области.
По информации следствия, погибшей могла быть хозяйка. Найдено тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Как сообщается, женщина часто курила в постели.
Пожарным удалось потушить строение в течение двух часов.