Под Калининградом в согревшей даче нашли тело пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-25T13:18:49+03:00

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В ночь на воскресенье обнаружили в поселке Стрельня Багратионовского района обнаружили тело 68-летней женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калининградской области.

По информации следствия, погибшей могла быть хозяйка. Найдено тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Как сообщается, женщина часто курила в постели.

Пожарным удалось потушить строение в течение двух часов.