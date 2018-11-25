На территории БСМП в Калининграде умер мужчина

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-25T14:29:23+03:00

Видео было размещено на YouTube очевидцем происшествия

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В Калининграде на территории БСМП умер мужчина. Видео было размещено на YouTube очевидцами произошедшего.

На кадрах видно тело человека, лежащее возле скамейки у здания больницы. По словам снимающего, свидетели обращались к персоналу больницы за помощью, но никто не вышел.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.