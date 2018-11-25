Императрица Елизавета Петровна обошла Канта в голосовании за название аэропорта

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-25T19:44:32+03:00

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По результатам предварительного голосования по выбору имени для аэропорта Калининграда императрица Елизавета Петровна вырвалась вперед, обогнав Иммануила Канта. Однако отрыв между вариантами оказался минимальным.

К 18:00 воскресенья за монаршую особу отдано 22670 голосов, а за Канта — 21691. На третьем месте Александр Василевский с почти 15 тысячами голосов, на последнем — Иван Черняховский (8239). Голосование должно завершиться 30 ноября, а 5 декабря организаторы намерены назвать имена победителей.

Напомним, ранее несколько депутатов Госдумы возмутились победой Канта в голосовании. Так, депутат от Татарстана Марат Бариев заявил, что «ветераны, считают что это неправильно и непатриотично». А депутат Александр Пятикоп не поверил в честность голосования за дополнительное имя для аэропорта «Храброво».