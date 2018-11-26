Патриарх Кирилл освятил храм святой Лидии на ул. Аксакова

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-26T10:16:36+03:00

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В прошедшее воскресенье, 25 ноября, в последний день своего визита, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святой мученицы Лидии на ул. Аксакова в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, настоятелю храма, игумену Гермогену, был вручен патриарший юбилейный крест, глава РПЦ подарил храму образ Христа Вседержителя с предстоящими угодниками.

- Мы должны помнить, что совершение добрых дел есть нечто очень важное как для тех, кому мы эти дела обращаем, и, конечно, может быть, в первую очередь, для нас самих. Оказывая помощь и поддержку, мы не только устанавливаем особого рода межличностные отношения, мы повышаем уровень солидарности всего общества. Как важно, чтобы общество было солидарным, - сказал Патриарх Кирилл и поблагодарил причастных к строительству собора.

Чин освящения закладного камня в основание строящегося храма был совершен Патриархом в ноябре 2013 года.