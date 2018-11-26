2018-11-26T10:36:11+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе в ночном пожаре погиб мужчина, с ожогами госпитализировали женщину

В ликвидации пожара участвовало 37 человек
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в ночь на понедельник, 26 ноября. На часах было 23:03, когда поступило сообщение о том, что в поселке Поддубное Гурьевского района горит жилой дом.

На поселковую улицу Подгорную выехали пожарные расчеты.

Уже в 23:19 пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В одноэтажном довоенном доме полыхала кровля и мансарда. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ликвидировать пожар сумели в 02:30 26 ноября.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в результате пожара погиб мужчина. С ожогами с места происшествия увезли женщину. Ее оперативно госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовало 37 человек и 13 единиц техники.

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