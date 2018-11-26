В Багратионовском районе сбили насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-26T12:02:25+03:00

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В воскресенье в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На ул. Звездной в Калининграде водитель «Хендая» при заезде во двор сбил 90-летнего мужчину, а затем врезался в «Лексус». В результате ДТП пенсионе получил травмы.

В Багратионовском районе на 38-м километре автодороги Калининград-Мамоново 25-летняя водитель БМВ сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП 54-летний пешеход скончался на месте происшествия.