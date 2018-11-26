2018-11-26T12:02:25+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе сбили насмерть пешехода

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В воскресенье в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На ул. Звездной в Калининграде водитель «Хендая» при заезде во двор сбил 90-летнего мужчину, а затем врезался в «Лексус». В результате ДТП пенсионе получил травмы.

В Багратионовском районе на 38-м километре автодороги Калининград-Мамоново 25-летняя водитель БМВ сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП 54-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пляже под Калининградом заплели 200-метровую косу из разноцветной ткани
Наталья Орейро выступит в Светлогорске
В магазине на ул. Батальной в Калининграде ограбили пенсионерку
Калининградец провел ночь с незнакомкой и лишился 107 тысяч
Мэр Советска: Уклонисты свободно пересекают границу и ходят на заработки в море
Музей истории города Советска приняли в Союз музеев России
На пр. Мира автомобиль выехал на тротуар и пробил ограждение парка
Патриарху Кириллу подарили в Калининграде икону Христа Спасителя
Калининградка зарегистрировала в своей квартире 10 гастарбайтеров
Имя для Храброво: Депутат, подаривший Калининграду Доброго Канта, проголосовал за Елизавету Петровну
Ночью в Калининграде разведут мосты
Впервые за 20 лет: В зоопарке Калининграда родился орангутан
Власти рассчитывают на поступление более 500 млн рублей от штрафов ГИБДД
В Калининградской области выбрали лучшие исследовательские проекты этого года
Во вторник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать до 14 часов