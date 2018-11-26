2018-11-26T12:06:13+03:00
Общество

Калининград признали лучшим муниципалитетом для развития бизнеса

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В регионе подвели итоги премии «Янтарный Меркурий», организованной Калининградской торгово-промышленной Палатов. Калининград признан лучшим муниципалитетом с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства. В номинации также находились Гурьевский и Гусевский городские округа.

Сейчас на территории областного центра сконцентрировано порядка 70 процентов предприятий, работающих в регионе. В Калининграде действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой ведется образовательная и консультационная работа, создается инфраструктура для развития предпринимательства.

- Каждый год у нас появляются новые предприятия, создаются рабочие места, благодаря вам увеличиваются доходы городского бюджета. Несомненно, благодаря бизнесу сегодня мы имеем возможность развивать наш город, строить детские сады, школы, инфраструктуру. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов – сказал глава города Алексей Силанов

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