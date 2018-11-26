В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-26T12:08:21+03:00

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В Калинниграде до 13 часов не будет света на Козенкова 2-18, 9а, 11-19, ул. Типографская 1-7, 2-12, ул. Черниговская 26-70, 39-57, ул. Дзержинского 108-114,126. До 18 часов электричество на ул. Пригородной 2,15,18-22.

Кроме этого, в городе от газа отключены 16 домов по адресам: пр-т Ленинский 14 (16 квартир), пр-т Ленинский 10, 12, (34 квартиры), ул. Береговая 32 (3 квартиры), ул. Чекистов 103 (3 квартиры), ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры), ул. Самаркандская 14 (3 квартиры), ул. М. Расковой 14 (12 квартир), ул. Марш. Баграмяна 8 (40 квартир), ул. Гайдара 115 (10 квартир), ул. Л. Иванихиной 1 (9 квартир), ул. Марш. Баграмяна 12 (10 квартир), ул. Бахчисарайская 20 (9 квартир), ул. Бахчисарайская 22 (36 квартир), ул. Знойная 1 (19 квартир), ул. Комсомольская 53а (16 квартир).