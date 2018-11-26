В Балтийске задержали партию игрушечных автоматов АК-47
Игрушки признаны контрафактными и будут уничтожены
.Фото: Таможня Калининградской области
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В Балтийске задержали контейнер из Китая с партией игрушечного оружия – автоматов АК-47. Этот товарный знак принадлежит концерну «Калашников», однако правообладатель сообщил, что автоматы ввозятся в Калининградскую область без его согласия.
Решением Калининградского арбитражного суда 504 автомата из Китая признаны контрафактными.
Как сообщает пресс-служба областной таможни, игрушки будут уничтожены, а компания-получатель заплатит 50 тысяч рублей в качестве штрафа.