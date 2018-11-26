В Балтийске задержали партию игрушечных автоматов АК-47

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-26T12:12:59+03:00

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В Балтийске задержали контейнер из Китая с партией игрушечного оружия – автоматов АК-47. Этот товарный знак принадлежит концерну «Калашников», однако правообладатель сообщил, что автоматы ввозятся в Калининградскую область без его согласия.

Решением Калининградского арбитражного суда 504 автомата из Китая признаны контрафактными.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, игрушки будут уничтожены, а компания-получатель заплатит 50 тысяч рублей в качестве штрафа.