2018-11-26T12:12:43+03:00
Экономика

В Пионерском завершается подготовка инфраструктуры для строительства морского терминала

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Пионерском завершается подготовка инженерной инфраструктуры для строительства морского терминала. Как сообщил начальник калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков, строительно-монтажные работы находятся в самой активной фазе.

Уже реконструирован Восточный мол, подрядчик в настоящий момент приступил к внешней стенке оградительного мола – наиболее сложным работам в открытом море. Идет формирование искусственных территорий. В планах также до конца года – развернуть работы по берегоукреплению внутри гавани, строительству причалов для судов портового флота и грузопассажирского причала. На площадке трудятся порядка 150 рабочих. В необходимом объеме завезена спецтехника.

По словам губернатора Антона Алиханова, в завершающей стадии находится проведение инженерных коммуникаций. Эти работы будут завершены уже до конца года. Начало строительства магистральной улично-дорожной сети до границ терминала предусматривается в 2019 году.

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