2018-11-26T12:15:08+03:00
Звезды

Театром театров станет калининградская драма

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13 декабря в Калининграде стартует Год театра, объявленный Президентом РФ. Его открытие впервые соберет все театральные коллективы области под одной крышей. В этот день в 16.00 в соседнем сквере зрителей встретят актеры-аниматоры, будет работать «открытый микрофон», ярмарка народного творчества и театральный стритфуд.

В импровизированный зрительный зал превратится площадка перед главным входом. Здесь установят экраны, на которых калининградцы увидят сцены из спектаклей разных лет. Для прохожих и тех, кто не достал билетов на праздничный вечер, на улице будет транслироваться церемония со сцены.

В самом здании публику ждут перфомансы, интерактив, живая музыка, фотозоны, выставки студенческих работ и костюмов. Зрители первыми узнают, какие театральные события пройдут в области в течение всего 2019 года. Праздничный вечер продолжит комедия А.П. Чехова «Вишневый сад» (12+). Спектакль также будет транслироваться на уличные экраны.

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