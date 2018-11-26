2018-11-26T12:22:15+03:00
Спорт

Команда «Локомотив - Калининградская область» выиграла первый домашний матч чемпионата России

Игра состоялась на главной арене Дворца спорта «Янтарный»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Дворец спорта «Янтарный» принял игру профессиональных женских команд «Заречье-Одинцово» – «Локомотив-Калининградская область», которую посетило больше 3 тысяч 600 зрителей

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, матч практически по всем статьям остался за калининградками. Наши девушки победили в трех сетах, обыграв соперниц из Подмосковья 25:16, 25:23, 25:14. Лучшим бомбардиром стала кубинка Ана Клегер.

Так, калининградская команда возглавила турнирную таблицу чемпионата.

Следующая домашняя игра ждет наш «Локомотив» 8 декабря, когда в Калининград приедет одна из сильнейших и именитых команд лиги «Уралочка-НТМК».

13 и 14 декабря в «Янтарном» пройдет финал Кубка России с участием «Локомотива», «Енисея», казанского и московского «Динамо».

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