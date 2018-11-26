Команда «Локомотив - Калининградская область» выиграла первый домашний матч чемпионата России
Дворец спорта «Янтарный» принял игру профессиональных женских команд «Заречье-Одинцово» – «Локомотив-Калининградская область», которую посетило больше 3 тысяч 600 зрителей
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, матч практически по всем статьям остался за калининградками. Наши девушки победили в трех сетах, обыграв соперниц из Подмосковья 25:16, 25:23, 25:14. Лучшим бомбардиром стала кубинка Ана Клегер.
Так, калининградская команда возглавила турнирную таблицу чемпионата.
Следующая домашняя игра ждет наш «Локомотив» 8 декабря, когда в Калининград приедет одна из сильнейших и именитых команд лиги «Уралочка-НТМК».
13 и 14 декабря в «Янтарном» пройдет финал Кубка России с участием «Локомотива», «Енисея», казанского и московского «Динамо».