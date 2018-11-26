2018-11-26T12:24:13+03:00
Общество

Калининградская область заняла 20-е место в национальном рейтинге трезвости

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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По итогам 2018 года Калининградская область заняла 20-е место в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Рейтинг был подготовлен проектом «Трезвая Россия» и ВГТРК.

Для составления рейтинга использовались шесть критериев, среди них число умерших от отравления алкоголем, численность стоящих на учете в наркодиспансере граждан, число преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем всей проданной в регионе алкогольной продукции и другие.

Отметим, что за год Калининградская область существенно улучшила врейтинге трезвости.По итогам 2017 года регион находился на 46-м месте.

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