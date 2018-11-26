2018-11-26T12:35:42+03:00
Общество

Елизавета Петровна второй день лидирует в голосовании за имя для калининградского аэропорта

Правда, отрыв от Иммануила Канта небольшой
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Эта неделя – последняя для народного голосования за человека, именем которого назовут аэропорт «Храброво» в Калининграде. Голоса отдали уже больше 69 тысяч человек.

Вторые сутки лидирует Елизавета Петровна (23163 голосов). Второе место занимает Иммануил Кант (22419 голосов)

Третью строчку держит Александр Василевский, за которого проголосовало 15 тысяч 148 человек. Иван Черняховский – четвертый в списке с 8325 голосами.

Отметим, с начала голосования Иммануил Кант безоговорочно лидировал, но вот, начал сдавать позиции.

Голосование за имя для калининградского аэропорта «Храброво» продлится до 30 ноября на сайте великиеимена.рф

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