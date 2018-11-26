2018-11-26T12:40:23+03:00
Общество

В Калининград не пустили партию зараженных томатов из Македонии

Виктор Сергеев
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В Калининградскую область не пустили партию зараженных томатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Около 4тонн томатов поступила в регион из Македонии. В ходе досмотра на томатах были выявлены живые личинки опасного карантинного объекта южноамериканской томатной моли. Весь груз был отправлен на обеззараживание.

Всего, по данным ведомства, с начала этого года было выявлено 9 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли. Общий объем томатов, зараженных карантинным объектом, составил 98 тонн.

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