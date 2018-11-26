В Калининградской области активизировались лже-энергетики

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-26T12:45:54+03:00

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В Калининградской области активизировались компании, которые под видом работников «Янтарьэнергосбыта» предлагают услуги по замене исправных электросчетчиков. Обэтом сообащет пресс-служба «Янтарьэнергосбыта». Из-за этого обманутые потребители рискуют не только потерять деньги, но и стать нарушителями закона.

- Незнакомцы приходят в дом и заявляют, что владельцам пора менять счетчик, иначе — штраф. Многие верят, не зная, что снимать пломбы со счетчиков могут только сотрудники ОАО «Янтарьэнергосбыт», - отметили в компании.

Запуганным пенсионерам и домохозяйкам мошенники устанавливают счетчики по завышенной цене. Кроме того, лже-специалисты срывают пломбы со старых приборов, что незаконно, так как неизвестные лица не имеют права снимать пломбы, а затем устанавливать новые приборы учета.

- Снятие пломб без уведомления гарантирующего поставщика, сетевой компании или управляющей организации является нарушением закона. В результате прибор признается нерасчетным, а последующее потребление электроэнергии безучетным, что помимо повышенного объема потребления электроэнергии, грозит административным штрафом до 10 тысяч рублей, - отметили в «Янтарьэнергосбыте».